EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 166,20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 0,602 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (169,60 EUR), wäre die Investition nun 102,05 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,05 Prozent.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 75,40 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at