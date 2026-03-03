EssilorLuxottica Aktie

Lukrativer EssilorLuxottica-Einstieg? 03.03.2026 10:04:01

EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren EssilorLuxottica-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit dem EssilorLuxottica-Papier statt. Diesen Tag beendeten die EssilorLuxottica-Anteile bei 287,20 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,819 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (219,30 EUR), wäre die Investition nun 7 635,79 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23,64 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 101,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nor Gal / Shutterstock.com

