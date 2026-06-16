EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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Performance im Blick 16.06.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EssilorLuxottica-Aktie gebracht.

Am 16.06.2016 wurde die EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die EssilorLuxottica-Aktie an diesem Tag bei 109,37 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 91,437 EssilorLuxottica-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 828,96 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 15.06.2026 auf 184,05 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 68,29 Prozent gleich.

EssilorLuxottica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 84,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

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