EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der EssilorLuxottica-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 127,13 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,660 EssilorLuxottica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 442,72 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 22.12.2025 auf 272,60 EUR belief. Damit wäre die Investition 114,43 Prozent mehr wert.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 126,76 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at