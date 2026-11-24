Vor Jahren in EssilorLuxottica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 188,14 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,315 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Papiere wären am 23.11.2026 930,16 EUR wert, da der Schlussstand 175,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,98 Prozent abgenommen.

Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at