EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Rentabler EssilorLuxottica-Einstieg?
|
24.11.2026 10:03:35
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 188,14 EUR. Bei einem EssilorLuxottica-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,315 EssilorLuxottica-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen EssilorLuxottica-Papiere wären am 23.11.2026 930,16 EUR wert, da der Schlussstand 175,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,98 Prozent abgenommen.
Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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