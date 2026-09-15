EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Langfristige Performance
|
15.09.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EssilorLuxottica-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden EssilorLuxottica-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 266,50 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,375 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,42 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Anteils am 14.09.2026 auf 147,70 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 44,58 Prozent.
Jüngst verzeichnete EssilorLuxottica eine Marktkapitalisierung von 67,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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