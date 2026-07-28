EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die EssilorLuxottica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 180,44 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investierten, hätten nun 55,420 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 166,48 EUR, da sich der Wert einer EssilorLuxottica-Aktie am 27.07.2026 auf 165,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,34 Prozent eingebüßt.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 75,89 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at