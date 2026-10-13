EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Lukratives EssilorLuxottica-Investment?
|
13.10.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr bedeutet
Am 13.10.2025 wurden EssilorLuxottica-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag 274,60 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investierten, hätten nun 3,642 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 146,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,41 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 46,56 Prozent gleich.
EssilorLuxottica wurde am Markt mit 67,26 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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