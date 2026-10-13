EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen EssilorLuxottica-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 13.10.2025 wurden EssilorLuxottica-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag 274,60 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investierten, hätten nun 3,642 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der EssilorLuxottica-Aktie auf 146,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 534,41 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 46,56 Prozent gleich.

EssilorLuxottica wurde am Markt mit 67,26 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at