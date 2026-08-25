EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Rentable EssilorLuxottica-Investition?
|
25.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 174,04 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, befänden sich nun 0,575 EssilorLuxottica-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,91 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 24.08.2026 auf 161,70 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 7,09 Prozent gleich.
EssilorLuxottica war somit zuletzt am Markt 75,01 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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