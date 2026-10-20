EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Profitabler EssilorLuxottica-Einstieg?
|
20.10.2026 10:03:36
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor 3 Jahren angefallen
EssilorLuxottica-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die EssilorLuxottica-Aktie bei 163,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 61,327 EssilorLuxottica-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 324,79 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 19.10.2026 auf 152,05 EUR belief. Mit einer Performance von -6,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von EssilorLuxottica betrug jüngst 70,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: essilor
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