EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Profitables EssilorLuxottica-Investment?
|
23.06.2026 10:04:02
EURO STOXX 50-Wert EssilorLuxottica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EssilorLuxottica von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit EssilorLuxottica-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag 240,70 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,415 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 168,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,00 Prozent verringert.
Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 80,55 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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