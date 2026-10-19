Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Investment im Blick
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht
Das Hermès (Hermes International)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 370,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,698 Hermès (Hermes International)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 608,04 EUR, da sich der Wert einer Hermès (Hermes International)-Aktie am 16.10.2026 auf 1 337,50 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 260,80 Prozent.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 140,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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