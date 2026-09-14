Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Rentable Hermès (Hermes International)-Anlage?
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14.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 14.09.2021 wurde die Hermès (Hermes International)-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Hermès (Hermes International)-Aktie an diesem Tag bei 1 269,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 7,877 Hermès (Hermes International)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (1 399,50 EUR), wäre das Investment nun 11 024,03 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,24 Prozent.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 146,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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