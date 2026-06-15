Hermès Aktie
WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292
|Hermès (Hermes International)-Anlage unter der Lupe
|
15.06.2026 10:04:36
EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 950,20 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,513 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die gehaltenen Hermès (Hermes International)-Papiere wären am 12.06.2026 870,17 EUR wert, da der Schlussstand 1 697,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,98 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 177,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!