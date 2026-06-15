EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Hermès (Hermes International)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hermès (Hermes International)-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 950,20 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 0,513 Hermès (Hermes International)-Aktien. Die gehaltenen Hermès (Hermes International)-Papiere wären am 12.06.2026 870,17 EUR wert, da der Schlussstand 1 697,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,98 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Hermès (Hermes International) belief sich jüngst auf 177,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at