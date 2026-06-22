EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Hermès (Hermes International)-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hermès (Hermes International)-Anteile an diesem Tag 1 223,00 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,177 Hermès (Hermes International)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 721,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 076,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,76 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Hermès (Hermes International) zuletzt 180,48 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at