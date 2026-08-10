EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Hermès (Hermes International)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.08.2023 wurde das Hermès (Hermes International)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Hermès (Hermes International)-Papier bei 1 960,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,051 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 1 635,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,44 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 83,44 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,56 Prozent.

Hermès (Hermes International) war somit zuletzt am Markt 171,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at