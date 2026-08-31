Hermès Aktie

Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

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Frühe Anlage 31.08.2026 10:03:47

EURO STOXX 50-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hermès (Hermes International) von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Hermès (Hermes International) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Hermès (Hermes International)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2 091,00 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Hermès (Hermes International)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,048 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 1 598,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 23,58 Prozent.

Insgesamt war Hermès (Hermes International) zuletzt 167,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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