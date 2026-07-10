EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Iberdrola SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 4,73 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 21,157 Iberdrola SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 21,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 445,57 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 345,57 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 134,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at