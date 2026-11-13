EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug an diesem Tag 10,71 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,337 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Iberdrola SA-Aktien wären am 12.11.2026 217,93 EUR wert, da der Schlussstand 23,34 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 117,93 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 150,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at