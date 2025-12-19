EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Iberdrola SA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Iberdrola SA-Anteile bei 10,99 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie investierten, hätten nun 910,096 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.12.2025 16 331,68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,95 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 63,32 Prozent.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 116,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at