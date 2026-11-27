Wer vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Iberdrola SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Iberdrola SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,61 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Iberdrola SA-Aktie investiert, befänden sich nun 2 168,675 Iberdrola SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 23,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 944,59 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 399,45 Prozent.

Iberdrola SA war somit zuletzt am Markt 147,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at