EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Iberdrola SA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 206,475 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 19,57 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 040,72 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 304,07 Prozent.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 128,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at