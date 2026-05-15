Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Iberdrola SA-Investment im Blick 15.05.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Iberdrola SA-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4,84 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 206,475 Iberdrola SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Iberdrola SA-Aktie auf 19,57 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 040,72 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 304,07 Prozent.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich jüngst auf 128,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

Nachrichten zu Iberdrola SA

mehr Nachrichten