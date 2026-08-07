Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Iberdrola SA-Anlage im Blick 07.08.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Iberdrola SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Iberdrola SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,675 Iberdrola SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 4 261,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,72 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 326,16 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Iberdrola SA einen Börsenwert von 133,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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22.07.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 20,66 -0,53% Iberdrola SA

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