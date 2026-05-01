Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Profitables Iberdrola SA-Investment? 01.05.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,78 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Iberdrola SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 848,896 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,95 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 16 935,48 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,35 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Iberdrola SA zuletzt 130,94 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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