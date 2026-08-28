Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Iberdrola SA-Performance 28.08.2026 10:03:39

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Iberdrola SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Iberdrola SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,45 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 95,694 Iberdrola SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 1 919,62 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,96 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 130,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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