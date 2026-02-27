EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.02.2025 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 13,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 724,638 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 20,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 528,99 EUR wert. Mit einer Performance von +45,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 133,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at