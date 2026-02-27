EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Iberdrola Aktie
Am 27.02.2025 wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Iberdrola SA-Aktie bei 13,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 724,638 Iberdrola SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 20,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 528,99 EUR wert. Mit einer Performance von +45,29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Iberdrola SA eine Marktkapitalisierung von 133,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
