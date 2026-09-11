Iberdrola Aktie

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WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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Langfristige Anlage 11.09.2026 10:03:35

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.09.2025 wurde das Iberdrola SA-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Iberdrola SA-Anteile betrug an diesem Tag 15,68 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Iberdrola SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,380 Iberdrola SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 20,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,72 Prozent gesteigert.

Iberdrola SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images

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