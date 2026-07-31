Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Profitable Iberdrola SA-Anlage?
|
31.07.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Iberdrola SA-Papier letztlich bei 10,16 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,843 Iberdrola SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 20,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201,97 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,97 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 133,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Cristina Arias/Getty Images