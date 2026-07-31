EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Iberdrola SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Iberdrola SA-Papier letztlich bei 10,16 EUR. Bei einem Iberdrola SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,843 Iberdrola SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.07.2026 auf 20,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 201,97 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,97 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Iberdrola SA betrug jüngst 133,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at