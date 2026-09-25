EURO STOXX 50-Wert Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Iberdrola SA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,22 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 084,834 Iberdrola SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 967,89 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 24.09.2026 auf 20,25 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 119,68 Prozent.

Alle Iberdrola SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 130,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at