EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Inditex-Papier an diesem Tag bei 27,53 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,324 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inditex-Aktie auf 35,34 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 283,69 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,37 Prozent.

Insgesamt war Inditex zuletzt 108,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at