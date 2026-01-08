EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Inditex-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Inditex-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,81 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 372,995 Inditex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.01.2026 auf 57,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 335,32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,35 Prozent.

Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 177,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

