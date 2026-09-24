Inditex Aktie

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WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Inditex-Investment 24.09.2026 10:03:25

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Inditex-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Inditex-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug an diesem Tag 31,66 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,159 Inditex-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 53,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,47 Prozent vermehrt.

Inditex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 165,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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