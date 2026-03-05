EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Inditex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Inditex-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Inditex-Papier 29,36 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,060 Inditex-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 53,26 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 814,03 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 81,40 Prozent.

Inditex wurde am Markt mit 161,12 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

