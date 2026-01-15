Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Investmentbeispiel
|
15.01.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,06 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,837 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 56,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,89 EUR wert. Mit einer Performance von +115,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Inditex einen Börsenwert von 178,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inditex-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
25.12.25