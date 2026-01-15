EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Inditex-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,06 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,837 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 56,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,89 EUR wert. Mit einer Performance von +115,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Inditex einen Börsenwert von 178,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at