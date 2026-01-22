Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Investition im Blick
|
22.01.2026 10:03:51
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Inditex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,835 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 55,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 876,50 EUR wert. Mit einer Performance von +87,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 172,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|12.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
