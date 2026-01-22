Inditex Aktie

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

Inditex-Investition im Blick 22.01.2026 10:03:51

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie Investoren gebracht.

Die Inditex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,56 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,835 Inditex-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 55,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 876,50 EUR wert. Mit einer Performance von +87,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 172,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

12.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
12.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 Inditex Outperform Bernstein Research
18.12.25 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 Inditex Outperform Bernstein Research
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 55,22 -1,50%

