Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Performance unter der Lupe
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19.03.2026 10:04:12
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 29,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,361 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,59 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 18.03.2026 auf 51,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,59 Prozent.
Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 161,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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