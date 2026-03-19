Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Performance unter der Lupe 19.03.2026 10:04:12

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 29,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,361 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,59 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 18.03.2026 auf 51,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,59 Prozent.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 161,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

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