EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Inditex-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inditex-Aktie bei 29,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,361 Inditex-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 174,59 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 18.03.2026 auf 51,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +74,59 Prozent.

Der Inditex-Wert an der Börse wurde auf 161,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at