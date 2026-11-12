EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Inditex-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Inditex-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Inditex-Papier letztlich bei 34,27 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 29,180 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 60,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 753,14 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,31 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 187,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at