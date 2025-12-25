EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Inditex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN feiertags-bedingt kein Handel mit dem Inditex-Papier statt. Der Schlusskurs der Inditex-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 31,456 Inditex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 764,08 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 24.12.2025 auf 56,08 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 76,41 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich jüngst auf 174,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

