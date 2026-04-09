Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-

Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 09.04.2026 10:03:27

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Inditex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Inditex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,72 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,608 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,34 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 08.04.2026 auf 53,04 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 91,34 Prozent gleich.

Inditex war somit zuletzt am Markt 156,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Nachrichten

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

mehr Analysen
31.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Inditex Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 52,56 -0,87% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Waffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen