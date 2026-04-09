Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Investmentbeispiel
|
09.04.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient
Inditex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 27,72 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Inditex-Aktie investierten, hätten nun 3,608 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,34 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 08.04.2026 auf 53,04 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 91,34 Prozent gleich.
Inditex war somit zuletzt am Markt 156,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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