Inditex Aktie

Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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Inditex-Investment im Blick 04.06.2026 10:04:00

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inditex-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.06.2021 wurde die Inditex-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, hätte er nun 315,756 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 880,33 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 03.06.2026 auf 53,46 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68,80 Prozent angewachsen.

Inditex war somit zuletzt am Markt 164,17 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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