EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.

Am 12.03.2021 wurde das Inditex-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,06 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 332,668 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 52,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 544,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75,45 Prozent.

Am Markt war Inditex jüngst 164,36 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at