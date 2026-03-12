Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
|Inditex-Investment im Blick
|
12.03.2026 10:03:19
EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient
Am 12.03.2021 wurde das Inditex-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,06 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 332,668 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 52,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 544,91 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 75,45 Prozent.
Am Markt war Inditex jüngst 164,36 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|52,34
|-1,10%
