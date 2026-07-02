EURO STOXX 50-Wert Inditex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inditex von vor 5 Jahren verdient

Inditex-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,74 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,362 Inditex-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 185,34 EUR, da sich der Wert einer Inditex-Aktie am 30.06.2026 auf 55,12 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 85,34 Prozent.

Der Marktwert von Inditex betrug jüngst 171,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at