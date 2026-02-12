EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die ING Group-Aktie an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 618,735 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ING Group-Papiere wären am 11.02.2026 15 691,13 EUR wert, da der Schlussstand 25,36 EUR betrug. Mit einer Performance von +56,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

ING Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 72,37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at