ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Rentables ING Group-Investment?
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19.11.2026 10:03:23
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.11.2025 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,48 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 4,655 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,08 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32,08 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 83,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.10.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|29.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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