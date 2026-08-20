ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Lukrative ING Group-Anlage?
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20.08.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 10 Jahren eingebracht
Am 20.08.2016 wurde die ING Group-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ING Group-Anteile bei 10,45 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die ING Group-Aktie investierten, hätten nun 957,396 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 28 597,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,87 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 185,97 Prozent.
Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 86,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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