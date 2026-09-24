ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Performance im Blick
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24.09.2026 10:03:25
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse EAM Handel mit der ING Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 45,424 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 31,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 443,11 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 89,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|ING Group
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