ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ING Group-Anlage 02.07.2026 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in ING Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2025 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ING Group-Papier an diesem Tag 18,95 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 52,765 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 30.06.2026 1 460,00 EUR wert, da der Schlussstand 27,67 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 460,00 EUR entspricht einer Performance von +46,00 Prozent.

Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 79,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten