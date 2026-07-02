EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in ING Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.07.2025 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ING Group-Papier an diesem Tag 18,95 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 52,765 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 30.06.2026 1 460,00 EUR wert, da der Schlussstand 27,67 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 460,00 EUR entspricht einer Performance von +46,00 Prozent.

Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 79,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at