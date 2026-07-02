ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Anlage
|
02.07.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingebracht
Am 02.07.2025 wurde das ING Group-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das ING Group-Papier an diesem Tag 18,95 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 52,765 ING Group-Aktien. Die gehaltenen ING Group-Aktien wären am 30.06.2026 1 460,00 EUR wert, da der Schlussstand 27,67 EUR betrug. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 460,00 EUR entspricht einer Performance von +46,00 Prozent.
Der Börsenwert von ING Group belief sich jüngst auf 79,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com