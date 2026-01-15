EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ING Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das ING Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das ING Group-Papier an diesem Tag bei 15,82 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,219 ING Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 582,37 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 58,24 Prozent.

ING Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,81 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at