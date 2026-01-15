ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Anlage unter der Lupe
|
15.01.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren
Das ING Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das ING Group-Papier an diesem Tag bei 15,82 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 63,219 ING Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 582,37 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 58,24 Prozent.
ING Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 70,81 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Group
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26