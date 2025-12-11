ING Group Aktie

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

ING Group-Investment 11.12.2025 10:04:31

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse ASX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,08 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,278 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,36 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 10.12.2025 auf 23,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 90,36 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 67,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

05.12.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 ING Group Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

ING Group 23,56 1,75% ING Group

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
