ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|ING Group-Investment
|
11.12.2025 10:03:31
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse ASX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,08 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,278 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,36 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 10.12.2025 auf 23,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 90,36 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 67,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu ING Groupmehr Nachrichten
Analysen zu ING Groupmehr Analysen
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|23,56
|1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.