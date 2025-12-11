EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ING Group-Papier via Börse ASX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,08 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die ING Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,278 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,36 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 10.12.2025 auf 23,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 90,36 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete ING Group eine Marktkapitalisierung von 67,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at