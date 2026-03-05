ING Group Aktie
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.03.2016 wurde die ING Group-Aktie an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 11,45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das ING Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 873,362 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 353,71 EUR, da sich der Wert eines ING Group-Papiers am 04.03.2026 auf 23,31 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 103,54 Prozent vermehrt.
ING Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
